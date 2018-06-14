РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Следствие обратилось в суд с ходатайством избрать меру пресечения в виде ареста владельцу лодочной станции, который, по версии правоохранителей, не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, столкнувшегося в последствии с баржей, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Следователь обратился в Центральный районный суд Волгограда с ходатайством об избрании владельцу лодочной станции меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

Позже СК сообщил о задержании владельца лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волга.