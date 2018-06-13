В Дагестане трое детей пострадали в ДТП с маршруткой

МАХАЧКАЛА, 13 июн — РИА Новости. Трое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в результате ДТП пострадали 15 человек, еще двое погибли.

"В результате ДТП двое человек погибли, 13 пострадали. Среди пострадавших трое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.