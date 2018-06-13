Источник: капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв при отплытии

ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Капитан и владелец катамарана, при столкновении которого с баржей в Волгограде погибли 11 человек, Дмитрий Хахалев при посадке в судно был трезв, заявил РИА Новости представитель лодочной станции "Пристань", откуда катамаран выходил на Волгу.
"Случилась беда. Мы соболезнуем родственникам. Но мы не считаем, что в действиях наших сотрудников есть прямая вина в случившемся. На момент захождения на судно у капитана не было признаков алкогольного опьянения", — сказал представитель компании ООО "Пристань" Евгений Беляков.
По словам Белякова, основная функция "Пристани" — хранение и охрана маломерных судов, а проводить освидетельствование капитанов судов не в их компетенции. "К трагедии, полагаем, привели факторы, которые связаны с поведением самого судна на воде. И в этой ситуации мы призываем не искать "стрелочника", пусть следствие досконально разберется в причинах ЧП", — подчеркнул он.