Источник: капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв при отплытии

ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Капитан и владелец катамарана, при столкновении которого с баржей в Волгограде погибли 11 человек, Дмитрий Хахалев при посадке в судно был трезв, заявил РИА Новости представитель лодочной станции "Пристань", откуда катамаран выходил на Волгу.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Как сообщал СК, владелец катамарана, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Случилась беда. Мы соболезнуем родственникам. Но мы не считаем, что в действиях наших сотрудников есть прямая вина в случившемся. На момент захождения на судно у капитана не было признаков алкогольного опьянения", — сказал представитель компании ООО "Пристань" Евгений Беляков.

Владелец волгоградской лодочной станции ООО "Пристань", где стоял и выходил катамаран, столкнувшийся с баржей, задержан правоохранительными органами. По версии следствия, он не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию Волги.

По словам Белякова, основная функция "Пристани" — хранение и охрана маломерных судов, а проводить освидетельствование капитанов судов не в их компетенции. "К трагедии, полагаем, привели факторы, которые связаны с поведением самого судна на воде. И в этой ситуации мы призываем не искать "стрелочника", пусть следствие досконально разберется в причинах ЧП", — подчеркнул он.