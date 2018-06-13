В Волгограде похоронили погибших в столкновении катамарана с баржой

ВОЛГОГРАД, 13 июн — РИА Новости, Светлана Самсонова. В Волгоградской области прошли похороны девяти жертв столкновения катамарана с сухогрузом на Волге, сообщили РИА Новости в ритуальной службе "Память", которая занималась организацией погребения.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены, трое из них попали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"В Волгограде сегодня похоронили погибших — жителей города, тело еще одной жертвы увезли в Калачевский район, прощание состоялось там", — уточнили в ритуальной службе.

По данным собеседника агентства, похороны еще двоих, в том числе капитана катамарана Дмитрия Хахалева, который, как считает следствие, был пьян в момент крушения судна, состоятся 15 июня.

В ритуальной службе также сообщили, что на похороны пришли более 500 человек. Среди погибших в ЧП на Волге — две семьи сотрудников ГИБДД, на церемонии прощания с ними присутствовали и руководители ГУМВД по Волгоградской области.