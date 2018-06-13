В Госдуме призвали авиакомпании составить единый список дебоширов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает, что авиакомпаниям следует обмениваться информацией о злостных нарушителях порядка на борту самолета и составлять единый список авиадебоширов.

Выступая в эфире программы "Утро России", он рассказал о вступивших в силу 4 июня нововведениях, касающихся формирования чёрных списков пассажиров авиаперевозчиками. Поправки в Воздушный кодекс дают право авиакомпаниям в течение года не продавать билеты на свои рейсы пассажирам, попавшим в их чёрные списки.

По мнению парламентария, закон нужный, так как он направлен на повышение безопасности пассажиров.

"В дальнейшем необходимо объединить списки авиадебоширов — авиаперевозчикам обмениваться данными. Это касается наиболее злостных нарушителей", — сказал Кривоносов и заверил, что таким образом компании смогут обезопасить себя на будущее.

Основанием для внесения в чёрный список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту и совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна. Человек включается в список дебоширов после предъявления ему документа на борту о нарушении порядка проезда. Пассажир может ознакомиться с бумагой, а в случае отказа от ознакомления в документе ставится отметка об этом.

"В настоящий момент у авиакомпаний нет людей в чёрных списках, но в будущем пассажир, попавший в список, не сможет приобрести билет на указанные паспортные данные: в покупке билета будет отказано автоматически в случае, если он не докажет, что нет альтернативного варианта проезда", — уточнил депутат.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", за прошедший год зарегистрировано 12 случаев грубого нарушения пассажирами правила поведения при предполетном обслуживании и на борту авиакомпании. Из них 10 пассажиров совершили физическое насилие в отношении работника авиакомпании, два пассажира создавали угрозу безопасности полета и агрессивно себя вели по отношению к другим пассажирам. Заведено семь уголовных дел, по трем из них вынесены обвинительные приговоры (три находятся в работе). Лоукостер "Победа" с начала года зафиксировал уже 30 случаев отстранения дебоширов от полета из-за агрессивного поведения на борту.