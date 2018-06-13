Бизнесмен Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Задержанный в России по запросу Казахстана бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России, заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокуратуры о его заключении под стражу.

В Казахстане Ертаев подозревается в мошенничестве, его задержали в России, но суд отказался заключать его под стражу, ограничившись домашним арестом. Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой".

"Я направил обращение об отказе от казахстанского гражданства в дипломатические органы", — заявил подозреваемый.

Ранее Ертаев сообщил, что попросил в России статус беженца. "Ему выдано свидетельство о рассмотрении указанного ходатайства. Сотрудники МВД его опросили", — пояснил адвокат.

Он добавил, что супруга Ертаева была вынуждена покинуть Россию из-за поступавших ей угроз. Теперь она находится в третьей стране, ее адрес не разглашается.

"Я не доверяю казахстанскому правосудию, казахстанским правоохранительным органам, поэтому три года назад я переехал в Россию. Я начал процедуру оформления паспорта, но она длительная, поэтому теперь я обратился за статусом беженца", — заявил Ертаев.

Все уголовное преследование сторона Ертаева считает политическим и связанным с бизнес-интересами конкурентов в республике.

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пояснила прокурор, ему вменяется хищение средств на сумму более 80 миллионов долларов.

Российские правоохранители ранее задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити".