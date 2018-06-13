Амурский судозавод уточняет информацию о пожаре на своей территории

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Амурский судостроительный завод, расположенный в Комсомольске-на-Амуре, уточняет информацию о пожаре на территории завода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы завода.

По данным на городском портале komcity.ru, в среду на пирсе завода загорелась плавучая установка. Утверждается, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

"Информация о пожаре уточняется. Официальная позиция руководства будет озвучена позже", — сказал собеседник.

Амурский судостроительный завод в Хабаровском крае — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Был официально открыт 30 июня 1936 года. За это время здесь было построено более 270 судов и кораблей.