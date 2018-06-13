После гибели на Волге 11 человек задержан владелец лодочной станции

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владелец лодочной станции, откуда отправился на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, задержан, сообщили РИА Новости в южном следственном управлении на транспорте СК России.

Как считают в Следственном комитете, 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не попытался помешать выходу катамарана в акваторию реки.

Трагедия на Волге

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

Не реагировал на сигналы

В СК России заявили, что столкновение катамарана с баржей произошло по вине нетрезвого владельца судна.

"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии", — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, владелец катамарана не реагировал на все световые и звуковые сигналы с баржи, отметила она. Петренко добавила, что уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

По словам руководителя Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслава Барканова, концентрация алкоголя в крови капитана судна составляла 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения. Сильной степенью опьянения считается уровень 2,5 промилле и выше, пояснил эксперт.

Спасательные жилеты отсутствовали

Прогулочный катамаран, который в понедельник столкнулся с баржей на Волге, не имел прав на перевозку пассажиров, спасательные жилеты отсутствовали, сообщила пресс-служба Ространснадзора.

"По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали", — говорится в сообщении.

Страховые выплаты

Родственники погибших при столкновении катамарана с баржей на Волге вряд ли смогут рассчитывать на страховые выплаты, следует из слов президента Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николая Галушина.

"Добровольная (страховка, договор добровольного страхования — ред.) может быть. И по каско, и по ответственности. Но по ответственности обычно действует в отношении третьих лиц. А друзья вряд ли могут быть отнесены к третьим лицам…. И страхуют в добровольном порядке очень редко", — заявил Галушин РИА Новости.