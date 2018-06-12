В Орловской области прошли похороны погибших в ДТП автобуса с поездом

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Похороны артистов сельского хора, погибших при столкновении автобуса с поездом, прошли во вторник в Орловской области, сообщила РИА Новости представитель администрации региона.

ДТП произошло в минувшее воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде. На перегоне Лужки-Паньково в 20 км южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли.

По данным Следственного комитета РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек, из них один — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

"Сегодня в Орловском районе прошли похороны четырех погибших", — сказала собеседница агентства. По ее словам, погибшие — три женщины и 18-летний подросток — каждый был погребен на своем семейном захоронении.

Ранее сообщалось, что организацию похорон взяли на себя власти.