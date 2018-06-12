СК назвал виновником гибели 11 человек на Волге пьяного рулевого

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Столкновение катамарана с баржей на Волге, в результате которого погибли 11 человек, произошло по вине нетрезвого владельца судна, сообщили в СК России.

"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии", — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, владелец катамарана не реагировал на все световые и звуковые сигналы с баржи, отметила она. Петренко добавила, что уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

По словам руководителя Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслава Барканова, концентрация алкоголя в крови капитана судна составляла 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения. Сильной степенью опьянения считается уровень 2,5 промилле и выше, пояснил эксперт.

Столкновение на Волге

Трагедия произошла вечером в понедельник на Волге неподалеку от Ворошиловского грузового порта Волгограда. Катамаран, на борту которого находилось 16 человек при том, что судно было рассчитано на 12 пассажиров, в километре от береговой линии столкнулся с баржей. В результате погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетний, еще пятерых удалось спасти. Было возбуждено уголовное дело.

Катамаран не имел права на перевозку пассажиров, сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

"В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года", — заявила представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, проведено опознание тел всех 11 погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Катамаран подняли на поверхность, его осматривают специалисты.

Владелец погиб

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, катамаран принадлежал экс-чиновнику из Волгоградской области Дмитрию Хахалеву, собравшаяся на борту компания, по всей видимости, отмечала день рождения одного из сотрудников ГИБДД.

"В аварии погиб как сам бывший чиновник, так и его товарищ, который накануне отметил свой день рождения", — сообщил источник.

Проверить все суда

После столкновения на Волге необходима проверка условий хранения и использования всех пассажирских судов, а также профпригодность экипажей, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев. По его словам, механизмы для этого уже прописаны в законодательстве.

В первую очередь нужно проверить суда, оказывающие туристические и транспортные услуги, подчеркнул сенатор.

"К сожалению, в Волгограде среди 11 погибших значатся люди, которые по долгу службы прекрасно знали обо всех требованиях, предусмотренных законом, и очень жаль, что они пренебрегли ими и подвергли себя и своих близких смертельной опасности", — сказал Васильев, добавив, что халатное отношение к безопасности часто влечет за собой непоправимые последствия.