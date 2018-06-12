В Карачаево-Черкесии эвакуировали более 60 туристов, застрявших в горах

ПЯТИГОРСК, 12 июн — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 62 туриста, застрявших в горах Карачаево-Черкесии из-за размытой переправы через реку, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что переправу через реку смыло в Карачаево-Черкесии, в результате группа туристов на внедорожниках не может перебраться на другой берег. Это единственная переправа через реку. На берегу, где застряли туристы, только горная местность, жилища пастухов и места для содержания овец.

"Спасательная операция по эвакуации туристов в районе населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района успешно завершена. Всего с помощью автолестницы эвакуировано 62 человека, из них 6 детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

Как отмечается, дорожные службы ремонтируют переправу. "После окончания ремонтных работ владельцы смогут забрать свои автомобили", — отметили в ведомстве.