В Карачаево-Черкесии эвакуировали более 60 туристов, застрявших в горах

ПЯТИГОРСК, 12 июн — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 62 туриста, застрявших в горах Карачаево-Черкесии из-за размытой переправы через реку, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Спасательная операция по эвакуации туристов в районе населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района успешно завершена. Всего с помощью автолестницы эвакуировано 62 человека, из них 6 детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказано в сообщении.
Как отмечается, дорожные службы ремонтируют переправу. "После окончания ремонтных работ владельцы смогут забрать свои автомобили", — отметили в ведомстве.