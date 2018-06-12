После столкновения судов в Волгоградской области возбудили уголовное дело

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту столкновения пассажирского и грузового судна в Волгограде, точные данные о количестве пострадавших и погибших уточняются, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным, накануне вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. Люди оказались за бортом.

"Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи Южного СУТ на транспорте СК России работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме этого, устанавливается собственник судна и организатор поездки.