В Петербурге арестовали мужчину, умышленно наехавшего на людей на фургоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга в понедельник арестовал мужчину, на фургоне "ГАЗ" умышленно сбившего четырех человек, один из которых скончался, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Атрашкевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, части 3 статьи 30-пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство — ред.), сроком по 9 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

ОПС сообщает, что по данным следствия, Атрашкевич, в воскресенье, находясь у дома 15 по улице Красноармейской в городе Ломоносове, управляя автомобилем "ГАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью причинения смерти четверым гражданам, совершил на них наезд, при этом один человек скончался, остальные получили повреждения различной степени тяжести. Мужчина не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, отмечает суд.

Обвинение Атрашкевичу было предъявлено в воскресенье. Во время избрания меры пресечения обвиняемый заявил суду, что никаких пояснений давать не желает, однако осознает, что совершил преступление, против ареста не возражает, говорится в сообщении.

В местных СМИ пишут, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье у пивного клуба "Мотор" в Ломоносове, где обвиняемый, уроженец Псковской области, поссорившись с другими посетителями заведения, вышел из бара, сел в автомобиль, дождался выходящих из помещения обидчиков и совершил на них наезд.