В Петербурге ликвидировали открытое горение в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Санкт-Петербурге, откуда было эвакуировано 70 человек, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Союза Печатников поступило в 19.44 мск. Происходит горение в квартире на 6-м этаже на площади 15 квадратных метров и на кровле на площади 40 квадратных метров в разноуровневом 6-7-этажном доме с мансардой.

"В 21.15 пожар локализован, ранг пожара понижен до № 1-Бис. В 21.59 ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до № 1. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.