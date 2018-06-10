Под Петербургом потушили пожар в торговом центре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Меньшиков холл" в городе Ломоносов ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск в субботу. При проведении кровельных работ на здании торгового центра происходило горение обстановки на втором этаже и обрешетка кровли на площади 800 квадратных метров. В 19.08 мск пожар был локализован.

"В 23.06 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений торговый центр самостоятельно покинули 50 посетителей и работников центра, никто из них не пострадал.

Торгово-развлекательный комплекс "Меньшиков холл" расположен на улице Кронштадтская, дом 1 в городе Ломоносов. Общая площадь комплекса — более 4 тысяч квадратных метров, здесь находятся магазины, кафе и компании из сферы услуг.