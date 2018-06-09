Минюст подал иск о ликвидации "Санкт-Петербургского Союза художников"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Иск о ликвидации общественной организации "Санкт-Петербургский Союз художников" за неуставную деятельность и многочисленные нарушения подан городским управлением Минюста РФ в Октябрьский районный суд, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

"В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное исковое заявление ГУ министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу к общественной организации "Санкт-Петербургский Союз художников" о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Минюст в ходе проверки выявил многочисленные грубые нарушения в деятельности организации. Исковое заявление к производству пока не принято. Комментарий организации РИА Новости получить не удалось.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, в начале года городское управление Минюста РФ провело плановую документарную проверку, по итогам которой 30 марта был составлен акт с перечнем нарушений.

Так, Минюстом было установлено, что организация, вопреки тому что определена как региональное общественное объединение, участвовала в мероприятиях в Москве и по всем регионам Северо-Запада. Проверка выявила случаи сдачи в аренду организацией своего помещения на Большой Морской улице, полученного в безвозмездное пользование от комитета по управлению городским имуществом (КУГИ).

Также проверкой установлено, что "Санкт-Петербургский Союз художников" сдавал в субаренду 13 помещений, арендованных у КУГИ без его разрешения. Кроме того, организация незаконно предоставляла возможность для размещения оборудования операторов связи на ряде объектов, которые не находились в ее собственности. Проверка также показала, что организация сдавала в аренду множество своих объектов недвижимости, а полученный доход тратила не на достижение уставных целей.

Минюст также установил, что обязательные взносы платили не только члены организации, но и так называемые "кандидаты", а иностранные члены организации находились в дискриминационных по отношению с другими условиями. По утверждению управления Минюста нарушения "Санкт-Петербургского Союза художников" являются неустранимыми.