Волгоградца будут судить за продажу шпионских очков

ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Очередной житель Волгограда предстанет перед судом за незаконное приобретение и продажу очков со встроенной видеокамерой, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 49-летний житель Волгограда получил год условно за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Мужчина, по данным прокуратуры, приобрел солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой и был задержан при попытке продать их на железнодорожной станции "Волгоград-I".

Теперь Волгоградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего волгоградца, который пытался продать за 2 тысячи рублей подобное устройство на железнодорожной станции.

"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в январе 2018 года незаконно приобрел через интернет-сайт "Ali Express" электронное устройство – солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которые, согласно заключению специалиста, являются специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности. В марте 2018 года на территории железнодорожного вокзала станции Сарепта в Волгограде мужчина продал очки за 2 тысячи рублей своему знакомому", — уточняет в сообщении Южная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, продажа очков происходила под контролем полиции, и при передаче денег мужчину задержали. Волгоградцу грозит до четырех лет лишения свободы.