Волгоградца будут судить за продажу шпионских очков

ВОЛГОГРАД, 9 июн – РИА Новости. Очередной житель Волгограда предстанет перед судом за незаконное приобретение и продажу очков со встроенной видеокамерой, сообщает Южная транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что 49-летний житель Волгограда получил год условно за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Мужчина, по данным прокуратуры, приобрел солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой и был задержан при попытке продать их на железнодорожной станции "Волгоград-I".
Теперь Волгоградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего волгоградца, который пытался продать за 2 тысячи рублей подобное устройство на железнодорожной станции.
По данным ведомства, продажа очков происходила под контролем полиции, и при передаче денег мужчину задержали. Волгоградцу грозит до четырех лет лишения свободы.