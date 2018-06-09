В Петербурге катер врезался в опору моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Прогулочный катер столкнулся с опорой Большеохтинского моста в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
"Прогулочный катер столкнулся по касательной траектории с опорой Большеохтинского моста около 8.40 мск. Врачи скорой помощи осмотрели двух человек на борту судна", — сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждений опоры моста и разлива топлива не зафиксировано.
В опору Большеохтинского моста врезался катер: https://t.co/B7Qas66baK pic.twitter.com/3AI5DxFR6I— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 9 июня 2018 г.