В Петербурге катер врезался в опору моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Прогулочный катер столкнулся с опорой Большеохтинского моста в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

"Прогулочный катер столкнулся по касательной траектории с опорой Большеохтинского моста около 8.40 мск. Врачи скорой помощи осмотрели двух человек на борту судна", — сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждений опоры моста и разлива топлива не зафиксировано.

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