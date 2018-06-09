На Урале число отравившихся в детском лагере достигло 64 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре.
На месте работают сотрудники областного Минздрава и Центра медицины катастроф.
Все дети — в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых, добавили в прокуратуре.
Региональная прокуратура также организовала проверку. К ней привлечены специалисты Роспотребнадзора. Они отбирают пробы продуктов питания и проводят другие исследования для выяснения причины массового заболевания.