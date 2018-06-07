В Москве госпитализировали 28-летнего мужчину, упавшего на рельсы в метро

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвича госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами после падения на рельсы на станции метро "Рязанский проспект", сообщил РИА Новости источник в метрополитене.
"Около 21.00 произошёл инцидент на станции метро "Рязанский проспект", в результате которого произошло падение 28-летнего москвича на рельсы под прибывающий поезд", — пояснил источник.
Он добавил, что машинист применил экстренное торможение, но электропоезд по инерции все же накрыл пострадавшего. Прибывшие на место врачи констатировали черепно-мозговую травму и множественные переломы тела у мужчины, он госпитализирован.
В настоящее время движение на данном участке восстановлено.