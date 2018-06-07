Суд арестовал предполагаемых подельников полковника МВД Дагестана

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пренсненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца троих фигурантов дела начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о "покупке" высокого поста в полиции, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гора Чудопалова, Алексея Сыздыкова и Луизы Миржоевой до 5 августа", — сказал собеседник агентства.

Им всем предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)

Ранее суд до той же даты санкционировал арест самого Хизриева. Обвиняемый и его защита планируют обжаловать данное решение. Срок предварительного следствия по делу продлен до 23 августа.

Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, по делу, помимо Хизриева, проходят пять его предполагаемых сообщников из гражданских. В зависимости от роли они подозреваются в подкупе должностного лица и посредничестве.