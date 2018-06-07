Источник: здания Генпрокуратуры и судов проверяют после сообщений о бомбе

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Здания Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, Высшего арбитражного и Верховного судов проверяют в четверг после сообщений об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, примерно в 19.30 поступили сообщения об угрозе взрыва по адресам: Поварская улица, 15 (здание Верховного суда), улица Большая Дмитровка, 15 (здание Генпрокуратуры), Малый Харитоньевский переулок, 12 (здание Высшего арбитражного суда). Кроме того, поступили сообщения об угрозе взрыва сразу в нескольких зданиях Следственного комитета, расположенных по адресам: Технический переулок, 2, Первая Фрунзенская улица, 3а, улица Строителей, 2.

"Обстановка спокойная, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция и медики.