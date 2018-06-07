Источник сообщил о задержке движения девяти поездов в Подмосковье

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Движение девяти поездов, в том числе трех дальнего следования, задержано на Курском направлении в Московской области из-за повреждения контактной сети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После повреждения контактной сети вблизи станции "Шарапова Охота" задержаны три поезда дальнего следования и шесть пригородных поездов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, время задержки в движении поездов составит до двух часов.