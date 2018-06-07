Жителя Подмосковья осудили пожизненно за убийство росгвардейца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению жителя Московской области Евгения Сазонова, от выстрела которого погиб сотрудник Росгвардии, четверо его подельников получили от 6 до 21 года лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Москвы.

Как установил суд, в конце декабря 2016 года на территории Новой Москвы двое жителей Орехово-Зуевского района Подмосковья братья Артем и Денис Бойко сначала похитили спиртное в магазине. Сотрудники магазина сообщили о преступлении, и вскоре двое сотрудников Росгвардии, патрулируя окрестности, обнаружили в строительной бытовке, компанию, в которой помимо братьев были еще три человека — Юрий Власов, Евгений Сазонов и Максим Попов.

Мужчины напали на росгвардейцев и избили, после чего сообщники выхватили пистолет у одного из бойцов, сорвали с него бронежилет и выстрелили ему в грудь, после чего тот скончался на месте. Второго сотрудника подсудимые избили и также забрали у него пистолет "ПМ" и пистолет-пулемет "Кедр".

"Суд приговорил Сазонова к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Бойко Дениса к 21 году лишения свободы, Бойко Артема – к 14 годам лишения свободы, Власова – к 13 годам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Попова – к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений двое подсудимых были осуждены за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, и грабеж. Остальные за применение насилия в отношении представителя власти и хищение оружия.