В Смоленской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Два человека погибли, трое детей пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-1 "Беларусь" в Смоленской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 419-ом километре автодороги в населенном пункте Лосево столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Пострадали пять человек, двое из них погибли, троих детей госпитализировали в лечебное учреждение", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.