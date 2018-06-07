Умер разработчик "Руслана" Виктор Толмачев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Скончался советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев, сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Толмачев скончался на 84-м году жизни после тяжелой болезни.

Толмачев родился в 1934 году в Курске, в 1959 году с отличием окончил Харьковский авиационный институт.

С 1964 года он работал в КБ "Антонов", прошел путь от инженера до главного конструктора самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия". С 1991 года занимал пост технического директора авиакомпании "Волга-Днепр".