СК расследует дело против трех "косметологов", покалечивших 19 клиенток

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московский главк СК расследует дело в отношении трех женщин, которые оказывали в Москве некачественные косметические услуги и нанесли 19 клиенткам "неизгладимые изменения лица", сообщила журналистам официальный представитель СУСК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам уголовное дело было возбуждено в отношении "так называемого врача-косметолога" Натальи Коростелевой, а также Екатерины Егоровой и Саният Яикбаевой. По данным следствия, в период с 2007 по 2015 годы Коростелева действовала как индивидуальный предприниматель и представлялась врачом-косметологом. Совместно с двумя соучастницами она оказывала платные косметологические услуги в Москве в различных арендуемых помещениях.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы", — сообщила Иванова.

В отношении Коростелевой и Егоровой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Яикбаева скрылась от следствия, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск и ей заочно было предъявлено обвинение.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Яикбаевой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказал Иванова.