СК попросил арестовать главного "безопасника" МВД Дагестана

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Следствие попросило заключить под стражу начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева по делу о "покупке" высокого поста в полиции за 6 миллионов долларов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

"Ходатайство об избрании меры пресечения до 5 августа поступило в суд", — сказал он.

Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, по делу, помимо Хизриева, проходят пять его предполагаемых сообщников из гражданских. В зависимости от роли, они подозреваются в подкупе должностного лица и посредничестве.

По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в 2 миллиона долларов. Со слов посредников, деньги предназначались "для содействия в его назначении на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ".

В целом же, по мнению следствия, пост "продавали" за 6 миллионов долларов. Кому передавались деньги, не уточняется. Виновным себя полковник не считает.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что за взятку в 2 миллиона долларов Хирзиев пытался договориться, чтобы из его досье были удалены все компрометирующие сведения. Отмечается, что "чистое" досье ему понадобилось для того, чтобы через год претендовать на пост главы МВД республики.