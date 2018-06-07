В Москве осудили мужчину, задушившего провизора аптеки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 20 годам строгого режима мужчину, который задушил 68-летнюю женщину-провизора в столичной аптеке на Ленинском проспекте, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Установлено, что вечером 28 апреля 2017 года Гуляев связал и задушил 68-летнюю женщину-провизора аптеки на Ленинском проспекте в Москве. Мужчина забрал деньги из кассы, личные вещи убитой и скрылся, рассказала Иванова.

Как выяснило следствие, это не единственное его преступление. А том же апреле Гуляев в подъезде дома напал на незнакомую женщину 1927 года рождения. Он ударил ее ножом, забрал две тысячи рублей и скрылся. Пенсионерке вовремя оказали медицинскую помощь и ее здоровью ничего не угрожает.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Бориса Гуляева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "убийство из корыстных побуждений", статьей "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", — сказала она.

Гуляев признал вину в инкриминируемых ему деяниях. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", — сказала она.