В Ингушетии украли 5,5 миллиона рублей, выделенных властями для безработных

НАЛЬЧИК, 7 июн — РИА Новости. Следователи МВД по материалам прокуратуры Ингушетии возбудили уголовное дело по факту хищения более 5,5 миллиона рублей, выделенных на трудоустройство безработных граждан, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что с сентября по декабрь 2016 года неустановленные лица из числа работников ООО "Швейное объединение Ингушетия", вступив в сговор с должностными лицами ГКУ "Центр занятости населения Назрановского района", похитили денежные средства, выделенные на снижение напряженности на рынке труда и реализацию мероприятий по содействию трудоустройству безработных граждан", — говорится в сообщении.
Как считает прокуратура, работниками ООО и чиновниками были заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение затрат на организацию опережающего обучения, стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения, и о совместной деятельности по организации трудоустройства граждан, уволенных из иных организаций.
По материалам прокурорской проверки следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.