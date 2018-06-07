В Ингушетии украли 5,5 миллиона рублей, выделенных властями для безработных

НАЛЬЧИК, 7 июн — РИА Новости. Следователи МВД по материалам прокуратуры Ингушетии возбудили уголовное дело по факту хищения более 5,5 миллиона рублей, выделенных на трудоустройство безработных граждан, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Установлено, что с сентября по декабрь 2016 года неустановленные лица из числа работников ООО "Швейное объединение Ингушетия", вступив в сговор с должностными лицами ГКУ "Центр занятости населения Назрановского района", похитили денежные средства, выделенные на снижение напряженности на рынке труда и реализацию мероприятий по содействию трудоустройству безработных граждан", — говорится в сообщении.

Как считает прокуратура, работниками ООО и чиновниками были заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение затрат на организацию опережающего обучения, стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения, и о совместной деятельности по организации трудоустройства граждан, уволенных из иных организаций.

"Таким образом, в Центр занятости населения Назрановского района предоставлялись заведомо ложные сведения о трудоустройстве и прохождении стажировки 245 лицами, якобы обратившимися по вопросу трудоустройства. На их основании на счет ООО "Швейное объединение Ингушетия" были перечислены 5,7 миллиона рублей, которые были обналичены неустановленными лицами", — отмечает ведомство.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.