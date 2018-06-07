Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-следователя Крамаренко

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 26 августа ареста экс-главе следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановление суда первой инстанции оставлено в силе", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд продлил срок содержания Крамаренко под стражей до 26 августа. Защита экс-следователя добивается его перевода под домашний арест.

Адвокат обвиняемого Елена Федулова просила суд отпустить Крамаренко под домашний арест. По словам защитника, с экс-следователем не проводятся следственные уже около двух месяцев. Последнее, что было сделано, по словам Федуловой, — это проверка на полиграфе, результата которой пока у адвоката нет.

Крамаренко был арестован в рамках дела о взятке главы УСБ СКР Михаила Максименко.

Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой), изначально избежал ареста и устроился на работу в "Роснефть". Однако в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках другого эпизода о взятке от людей из окружения Шакро санкционировал арест экс-следователя.

По версии следствия, Крамаренко совместно с Максименко, первым заместителем начальника главка СК России по Москве Денисом Никандровым и другими лицами получили взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения "криминальному авторитету" Андрею Кочуйкову (Итальянец). По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов.

Крамаренко после ареста был допрошен в Мосгорсуде на процессе по делу полковника Максименко.