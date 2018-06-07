В Новосибирске осудили водителя, сбившего семью на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске в четверг приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, сбившего во время праздничного салюта 23 февраля семью на тротуаре, в результате чего погиб трехлетний ребенок и его мать, сообщается на сайте Новосибирского гарнизонного военного суда.
"Согласно приговору суда, 23 февраля 2018 года, Ситников А. А., управлявший технически исправным автомобилем Honda CR-V,… вел транспортное средство без учета дорожных и метеорологических условий, со скоростью, превышающей установленные ограничения, применил экстренное торможение с маневром поворота направо и, не справившись с управлением, по неосторожности допустил неконтролируемый выезд своего автомобиля за пределы проезжей части, на правый тротуар, где совершил наезд на пешеходов", — говорится в сообщении.
По данным суда, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, Ситникову назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении и лишением водительским прав на три года. Кроме того в счет компенсации морального вреда мужчина должен выплатить потерпевшим более 2 миллионов рублей.