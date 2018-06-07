В Новосибирске осудили водителя, сбившего семью на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске в четверг приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, сбившего во время праздничного салюта 23 февраля семью на тротуаре, в результате чего погиб трехлетний ребенок и его мать, сообщается на сайте Новосибирского гарнизонного военного суда.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в 21.00 по местному времени, когда в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества, в районе площади Лыщинского в Новосибирске на въезде на Коммунальный мост в сторону правого берега водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов. На месте погиб трехлетний мальчик, его мать умерла в машине скорой помощи. Пострадали еще три человека. Очевидцы трагедии рассказали изданию НГС.Новости, что водитель якобы засмотрелся на салют.

"Согласно приговору суда, 23 февраля 2018 года, Ситников А. А., управлявший технически исправным автомобилем Honda CR-V,… вел транспортное средство без учета дорожных и метеорологических условий, со скоростью, превышающей установленные ограничения, применил экстренное торможение с маневром поворота направо и, не справившись с управлением, по неосторожности допустил неконтролируемый выезд своего автомобиля за пределы проезжей части, на правый тротуар, где совершил наезд на пешеходов", — говорится в сообщении.

По данным суда, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, Ситникову назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении и лишением водительским прав на три года. Кроме того в счет компенсации морального вреда мужчина должен выплатить потерпевшим более 2 миллионов рублей.