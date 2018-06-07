Шакро до ареста встречался с Итальянцем в рамках следственных действий

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Встреча еще не арестованного к тому моменту криминального авторитета Шакро Молодого и уже заключенного под стражу Андрея Кочуйкова (Итальянец) в здании ГСУСК Москвы проходила в рамках следственных действий, заявила РИА Новости адвокат экс-руководителя следственного управления Алексея Крамаренко Елена Фуделова.

"Эта встреча была проведена в рамках следственных действий. Следователь, проводивший их, ответил на все вопросы, дал пояснения. Крамаренко тоже ответил на вопросы следствия по этому поводу. Он же не мог контролировать, что происходит и какие следственные действия (идут) на всех четырех этажах следственного управления", — сказала она.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительной системе рассказал, что в здании возглавляемого на тот момент Крамаренко следственного управления была организована встреча "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов) со своим арестованным на тот момент подчиненным — авторитетом по кличке Итальянец (Андрей Кочуйков).

На той встрече, утверждает источник, Шакро похлопал "коллегу" по плечу и сказал: "Все будет хорошо".

Шакро, Итальянец, Крамаренко и множество других силовиков и представителей криминального мира стали героями одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду из которых уже вынесены приговоры, сводится к тому, что высокопоставленные офицеры Следственного комитета России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Итальянца, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.