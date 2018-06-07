На Ярославском вокзале в Москве выявили нарушения при хранении продуктов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушения при хранении и реализации продуктов на Ярославском вокзале, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, Московско-Ярославская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на Ярославском вокзале Москвы.

"Установлено, что организациями торговли и общественного питания допускались нарушения вышеуказанного законодательства, не соблюдались условия хранения продуктов, сроки и порядок их реализации. На продуктах отсутствовала маркировка, работники предприятий проходили медицинские осмотры с нарушением сроков, не были созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор внес четыре представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц. Также были возбуждены два дела об административных правонарушениях. Виновным назначены штрафы на общую сумму 32 тысячи рублей.

Все нарушения устранены, добавляется в сообщении.