СК возбудил дело после смерти женщины рядом с больницей в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели женщины около больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 5 июня прохожие обнаружили при входе на территорию Центральной городской клинической больницы №23 лежащую на земле женщину, которая была в сознании и общалась с людьми, пытавшимися помочь. К приезду на место скорой помощи она уже не подавала признаков жизни. По данным прокуратуры, после осмотра врачи уехали и оставили женщину лежать на земле.

Как отмечает надзорное ведомство, длительное время женщина лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в СУСК.

В региональной прокуратуре отметили, что расследование находится на контроле. Представители ведомства опрашивают сотрудников больницы, запрошены медицинские документы.