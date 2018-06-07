СК возбудил дело после смерти женщины рядом с больницей в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели женщины около больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Как отмечает надзорное ведомство, длительное время женщина лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщили в СУСК.
В региональной прокуратуре отметили, что расследование находится на контроле. Представители ведомства опрашивают сотрудников больницы, запрошены медицинские документы.