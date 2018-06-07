В Воронеже двое детей отравились водой из колодца

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Состояние двух детей, выживших после отравления семьи в частном доме Воронежа водой с мышьяком из колодца, остается стабильно тяжелым, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что во второй половине мая в Левобережном районе Воронежа с отравлением были госпитализированы женщина 1990 года рождения, ее дочери 2007 и 2017 годов рождения, а также сын 2014 года рождения. Младшая девочка скончалась 22 мая, после чего СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. В понедельник, 4 июня, в больнице умерла женщина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Состояние выживших детей оценивалось как тяжелое, отец не пострадал.

"Состояние стабильное, без ухудшений. Продолжают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии", — сказал собеседник агентства.

Как выяснило следствие, в пробах воды из колодца у дома пострадавшей семьи обнаружен мышьяк, содержание которого в 135 раз превышает допустимую дозу. При этом, по данным СК, вода в других колодцах поселка соответствует норме по содержанию химических элементов. По информации следствия, из колодца, где обнаружена повышенная концентрация мышьяка, откачана вода, изъяты ее пробы, а также пробы грунта и стенок колодца.

СК рассматривает несколько версий произошедшего. В частности, это — умышленное отравление воды в колодце, попадание в колодец с грунтовыми водами химикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.