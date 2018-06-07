В Воронеже двое детей отравились водой из колодца

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Состояние двух детей, выживших после отравления семьи в частном доме Воронежа водой с мышьяком из колодца, остается стабильно тяжелым, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
"Состояние стабильное, без ухудшений. Продолжают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии", — сказал собеседник агентства.
Как выяснило следствие, в пробах воды из колодца у дома пострадавшей семьи обнаружен мышьяк, содержание которого в 135 раз превышает допустимую дозу. При этом, по данным СК, вода в других колодцах поселка соответствует норме по содержанию химических элементов. По информации следствия, из колодца, где обнаружена повышенная концентрация мышьяка, откачана вода, изъяты ее пробы, а также пробы грунта и стенок колодца.
СК рассматривает несколько версий произошедшего. В частности, это — умышленное отравление воды в колодце, попадание в колодец с грунтовыми водами химикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.