Сообщник режиссера Сенцова Кольченко прекратил голодовку

Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко, обвиняемые в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко, обвиняемые в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сообщник осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Александр Кольченко прекратил голодовку, сообщил в Facebook его адвокат Андрей Лепехин.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку", — написал он.

По его словам, за время голодовки Кольченко потерял 10 кг. "Его вес снизился до 54 кг", — отметил защитник.

В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи. По данным УФСИН, за состоянием его здоровья с первых дней голодовки следят специалисты.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был приговорен сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела: Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — ранее получили по семь лет заключения.