Мосгорсуд дал ход кассационной жалобе по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгорсуд возбудил производство по кассационной жалобе защиты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки от главы Роснефти Игоря Сечина, сообщает официальный сайт суда.

"Дело истребовано (производство возбуждено)", — сказано в карточке дела.

Таким образом, судья, которому предстоит оценить доводы жалобы и принять решение, выносить ли ее на рассмотрение в президиум суда, затребовал дело у суда первой инстанции для изучения.

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.