"Дом педагогической книги" не пострадал от пожара

Сотрудники мобильного штаба МЧС РФ, координирующие действия по тушению пожара на крыше Дома педагогической книги в Москве.

Сотрудники мобильного штаба МЧС РФ, координирующие действия по тушению пожара на крыше Дома педагогической книги в Москве.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-служба сети книжных "Московский дом книги", в состав которой входит "Дом педагогической книги", опровергла информацию МЧС, что в этом здании в среду был пожар; огонь распространялся в соседнем строении, но из-за средств пожаротушения пострадало и здание магазина.

МЧС в среду сообщало, что возгорание произошло около 16.00 мск по адресу: Большая Дмитровка, дом 7/5 строение, 1. Позже спасатели сообщили, что огонь переместился по мансардному помещению на другую часть крыши. Противопожарная перегородка в горящем здании была выполнена с нарушением правил пожарной безопасности. Пожар охватил 130 квадратных метров, его удалось ликвидировать около 22.00.

В пресс-службе департамента культуры столицы сообщили РИА Новости, что Дом педагогической книги от огня не пострадал.

"В связи с пожаром, произошедшим 6 июня на ул. Большая Дмитровка, Государственное унитарное предприятие города Москвы "Объединенный центр "Московский дом книги" (в состав которого входит "Дом педагогической книги") информирует о том, что возгорание шестиэтажного здания, расположенного по адресу ул. Большая Дмитровка, д.7/5, произошло в мансарде строения №2, в то время как "Дом педагогической книги" расположен в строении №1 и занимает первый, второй и цокольный этажи. Таким образом, распространенная ранее информация о пожаре в "Доме педагогической книги" не соответствует действительности и наносит ущерб репутации легендарного магазина", — говорится в сообщении пресс-службы.

В магазине отметили, что при ликвидации возгорания помещения Дома педагогической книги пострадали в результате применения средств пожаротушения.