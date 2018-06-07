В Крыму пройдут проверки после слухов о "вымогательствах в структурах"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал проверки ряда структур, где якобы вымогают деньги за получение согласований и разрешений.
"Мы также располагаем информацией о том, что в некоторых структурах вымогают деньги за получение согласований, разрешений и так далее. Будут проведены проверки. Любые проявления коррупции будут жесточайшим образом пресекаться, а участники этих экспериментов понесут заслуженное наказание в местах не столь отдалённых. Предупреждаю – одумайтесь!" — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, контроль за деятельностью чиновников будет и впредь ужесточаться.
"Мы будем активно привлекать к этой работе общественные структуры. Борьба с коррупцией – это наше общее дело. Без этого не будет общества доверия, не будет эффективной экономики", — подчеркнул Аксенов.
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