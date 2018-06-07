Аксенов рассказал о подробностях задержания директора сети аптек Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично поручил комитету по противодействию коррупции республики разобраться с поступившей к нему информацией о вымогательстве со стороны руководителя республиканского предприятия "Крым-Фармация" (сеть государственных аптек) Ирины Бахлиной.

Ранее крымское управление Следственного комитета РФ сообщило о задержании директора "Крым-Фармация" при получении взятки в крупном размере. Речь идет о 400 тысячах рублей, которые подозреваемая получила от представителя двух фармацевтических предприятий. В отношении директора "Крым-Фармация" возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере.

"С информацией о вымогательстве со стороны руководителя ГУП "Крым-Фармация" ко мне обратился представитель двух фармацевтических предприятий. Сумма взятки составила 400 тысяч рублей. Сразу же поручил комитету по противодействию коррупции Республики Крым разобраться в сложившейся ситуации", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов подчеркнул, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий Бахлина была задержана с поличным. По факту взятки возбуждено уголовное дело.

"В Крыму идет целенаправленное очищение власти от коррупционной скверны. Планомерное и системное. Обратного хода нет. Четыре года некоторые никак не могут осознать, что украинские времена закончились и людям с липкими руками и сомнительной репутацией делать во власти нечего", — подчеркнул Аксенов.