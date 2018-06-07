Суд в Москве 29 июня решит вопрос о снятии ареста с имущества Улюкаева

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 29 июня решит вопрос о снятии ареста с имущества экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
О снятии ареста можно просить после выплаты назначенного штрафа.
Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.