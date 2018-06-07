Присяжные признали жителя Приморья виновным в заказе убийства жены

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт пяти жителям Приморья, обвиняемым в заказном убийстве девушки в 2013 году из-за денег за долю в квартире, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

В 2013 году сообщалось о задержании жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве сотрудницы органов внутренних дел, и предполагаемого заказчика преступления. Позже в краевом СУСК сообщили о том, что оперативники задержали четверых местных жителей, подозреваемых в убийстве девушки, их заказчиком был бывший муж убитой.

По версии следствия, бывший муж погибшей, не желая передавать ей часть денег за выкуп доли в квартире, решил ее убить. Для этого он нанял четырех исполнителей, пообещав им миллион рублей, отмечали следователи. Члены группы похитили девушку и убили ее металлической трубой, после чего вывезли тело в район бухты Стеклянной, сожгли и закопали в лесу, сообщал СУСК.

"Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда провозгласила вердикт пяти подсудимым по делу о похищении и убийстве жительницы Владивостока 1983 года рождения. Присяжные заседатели сочли доказанным, что весной 2013 года бывший муж девушки, не желая передавать ей 2 миллиона рублей в качестве выкупа доли в квартире, решился на ее убийство. Пообещав 1 миллион рублей, он привлек к совершению преступления своего знакомого, который, в свою очередь, для этих целей привлек ещё троих лиц", — сказал собеседник.

По его словам, юридическая оценка действиям подсудимых будет дана судьей по итогам обсуждения последствий вердикта, которое состоится в начале следующей недели.