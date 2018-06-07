Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе иностранных альпинистов

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся в густом тумане на Эльбрусе альпинистов из Германии и помогли им спуститься вниз, никто из иностранцев не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Вечером в среду на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов, состоящая из трех человек. На помощь спортсменам вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух машинах.

"Трое альпинистов из Германии были обнаружены на высоте 4750 метров, спасатели спустили их на базу "Приют 11" на высоту 4200 метров, где от дальнейшей помощи они отказались", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время поисков спасатели оказали помощь двум альпинистам из Польши и помогли им спуститься в поселок Терскол, добавили в МЧС.

"Состояние всех альпинистов стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются", — уточняет ведомство.