Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе иностранных альпинистов

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся в густом тумане на Эльбрусе альпинистов из Германии и помогли им спуститься вниз, никто из иностранцев не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Трое альпинистов из Германии были обнаружены на высоте 4750 метров, спасатели спустили их на базу "Приют 11" на высоту 4200 метров, где от дальнейшей помощи они отказались", — говорится в сообщении.
Кроме того, во время поисков спасатели оказали помощь двум альпинистам из Польши и помогли им спуститься в поселок Терскол, добавили в МЧС.
"Состояние всех альпинистов стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются", — уточняет ведомство.