Директора аптечной сети в Крыму задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Директор республиканского предприятия "Крым-Фармация" (сеть государственных аптек) задержана при получении взятки в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
После передачи денежных средств подозреваемая была задержана сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции МВД по Республике Крым.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в ведомстве.
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