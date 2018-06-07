Директора аптечной сети в Крыму задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Директор республиканского предприятия "Крым-Фармация" (сеть государственных аптек) задержана при получении взятки в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 6 июня 2018 года подозреваемая получила взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя двух фармацевтических предприятий за общее покровительство и разрешение вопросов, связанных с первоочередным погашением дебиторской задолженности перед данными предприятиями за ранее поставленный товар", — говорится в сообщении.

После передачи денежных средств подозреваемая была задержана сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции МВД по Республике Крым.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в ведомстве.

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