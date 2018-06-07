В Якутске возбудили дело после разлива нефтепродуктов в речном порту

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как в речном порту Якутска вблизи городского водозабора разлилось топливо, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управлении на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ — нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды", — говорится в сообщении.

По результатам проверки установлено, что в мае 2018 года в Якутске в ходе работ по утилизации находившегося на берегу судна "Нефтесборщик-504" не была проведена надлежащая зачистка его от отходов нефтепродуктов, хранившихся в трюмах, что является нарушением требований экологического законодательства. Отмечается, что это стало причиной затопления судна и попадания топлива в реку Лену при сезонном подъеме уровня воды. По данным Росприроднадзора, ущерб, причиненный водному объекту, превысил девять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 18 мая стало известно о загрязнении городского канала речного порта в Якутске. На территории базы ООО "Судоходная компания "Якутск" во время демонтажа старого речного судна произошел разлив нефтепродуктов. Район загрязнения оцепили боновыми ограждениями, обработали сорбентом. Забор воды производится ниже по течению от места загрязнения и с глубины восемь метров.