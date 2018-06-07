На Дальнем Востоке сгорело около 10,3 тысячи гектаров леса за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. За последние сутки восемь новых природных пожаров возникло в регионах Дальнего Востока, около 10,3 тысячи гектаров леса сгорело, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло восемь новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 56 очагов: 25 — в Хабаровском крае, 14 — в республике Саха (Якутия), 13 — в Амурской области, три —в Приморском крае, один — в Сахалинской области. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 14 возгораний", — говорится в сообщении.

К утру четверга продолжали тушить 42 пожара: 15 — в Хабаровском крае, по 12 — в Амурской области и Якутии, три — в Приморском крае.

За сутки сгорело 10,3 тысячи гектаров, основная часть этой территории пришлась на Приамурье (46%), Якутию (36%) и Хабаровский край (17%).

С начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке зарегистрировано 1395 лесных пожаров.