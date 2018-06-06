САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Служебная проверка не подтвердила информацию об избиении санитаркой пожилой пациентки в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ранее жительница Ульяновска распространила в соцсетях информацию о том, что ее родственницу 85-летнюю Александру Муркаеву, которая находилась на лечении в отделении кардиологии медсанчасти, в ночь на 4 июня избила сиделка, которую за деньги попросили посидеть с пожилой женщиной. Информация получила широкую огласку в СМИ, после чего в медучреждении была назначена служебная проверка.

"Факт избиения пациентки сотрудниками учреждения не подтвердился. Работники дежурной смены действовали в интересах пациентки, в соответствии с кодексом медицинского работника, этическими и моральными нормами поведения", — цитирует пресс-служба главу минздрава региона Рашида Абдуллова.

По его словам, в ходе проверки администрацией учреждения и следственными органами был опрошен весь персонал отделения, все находившиеся на момент инцидента в палате пациенты, а также привлечены сторонние эксперты. Наличие гематом у пожилой женщины, о которых писали СМИ, связано с неоднократными падениями дома и в лечебном учреждении при родственниках, а также приемом препаратов, разжижающих кровь.

Отмечается, что после ознакомления с результатами проверки родственница пациентки принесла извинения в устной и письменной форме в адрес администрации больницы. В настоящее время пожилая женщина продолжает лечение, ее состояние улучшилось.