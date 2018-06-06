СК будет добиваться ареста полковника МВД Дагестана

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следственный комитет России будет добиваться заключения под стражу начальника собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева и его сообщников по делу о взятке, сообщает СК РФ в Twitter.

Высокопоставленного офицера и пять его предполагаемых сообщников задержали в Москве по делу о "продаже" высокого поста в полиции за 6 миллионов долларов.

"Завтра (7 июня) следствие будет ходатайствовать об аресте начальника ОРЧ собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева и его сообщников", — говорится в релизе.

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в 2 миллиона долларов. Со слов посредников, деньги предназначались "для содействия в его назначении на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ". Общая сумма "покупки" составляла 6 миллионов долларов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что за взятку в 2 миллиона долларов США Хирзиев пытался договориться, чтобы из его досье были удалены все компрометирующие сведения. Отмечается, что "чистое" досье ему понадобилось для того, чтобы через год претендовать на пост главы МВД республики.