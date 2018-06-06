В петербургской школе отменили ЕГЭ по русскому языку из-за задымления

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Почти 300 школьников Санкт-Петербурга сдадут ЕГЭ по русскому языку в резервный день из-за задымления в аудитории, где в среду проводился экзамен, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на комитет по образованию города.

"Шестого июня около 11.15 на пункте проведения экзамена № 1709, расположенном в школе № 325 Фрунзенского района, в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку в нескольких аудиториях произошло задымление. По предварительным данным, источниками дыма стали компьютеры и оргтехника, поврежденные в результате скачка напряжения", — говорится в сообщении.

Экзамен решили остановить, а детей эвакуировали. В течение нескольких минут из пункта были выведены 228 выпускников. О произошедшем сообщили в Рособрнадзор.

"Проконсультировавшись с руководителями Рособрнадзора, которые курируют организацию ЕГЭ по всей стране, мы приняли решение о переносе экзамена по русскому для детей, которые не смогли сдать его из-за инцидента в ППЭ № 1709. Экзамен будет организован для них в резервный день – 26 июня", — приводятся в релизе слова председателя государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирины Асланян.